Опять двойка: Матвиенко отчитала замглавы Минфина Лаврова в Совфеде

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отчитала заместителя министра финансов Алексея Лаврова за плохую подготовку при выступлении в нижней палате парламента. Таким образом она отреагировала на то, что чиновник не смог ответить на вопрос одного из сенаторов.

Речь шла о сумме выпадающих доходов бюджета при освобождении туристических операторов от НДС при реализации путёвок. Лавров пообещал назвать цифру позднее - по мере исполнения бюджета.

Матвиенко призвала замминистра лучше готовиться к посещению Совета Федерации. «Как там за домашнее задание двойку ставят, вот мы вам ставим двойку сегодня», — заявила председатель Совфеда.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о проблемах в отечественной туриндустрии, требующих решения.

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Фото: minfin.gov.ru
ТЕГИ:Совет ФедерацииМинфинВалентина Матвиенко

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