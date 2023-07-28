Опять двойка: Матвиенко отчитала замглавы Минфина Лаврова в Совфеде
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отчитала заместителя министра финансов Алексея Лаврова за плохую подготовку при выступлении в нижней палате парламента. Таким образом она отреагировала на то, что чиновник не смог ответить на вопрос одного из сенаторов.
Речь шла о сумме выпадающих доходов бюджета при освобождении туристических операторов от НДС при реализации путёвок. Лавров пообещал назвать цифру позднее - по мере исполнения бюджета.
Матвиенко призвала замминистра лучше готовиться к посещению Совета Федерации. «Как там за домашнее задание двойку ставят, вот мы вам ставим двойку сегодня», — заявила председатель Совфеда.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о проблемах в отечественной туриндустрии, требующих решения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский изменил дату празднования Рождества на Украине
- Число заразившихся энтеровирусной инфекцией в Саратовской области выросло до 121
- Путин: НАТО и Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией
- Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх танков Leopard ВСУ
- Опять двойка: Матвиенко отчитала замглавы Минфина Лаврова в Совфеде
- Президент «АвтоВАЗа» заявил об интересе к автомобилям Lada в Африке
- Российские специалисты изучили шесть типов трофейных боевых машин НАТО
- Cовфед одобрил обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду
- СМИ: Президент Нигера не собирается уходить в отставку
- Минсельхоз: Россия расширит поставки из Африки фруктов и какао-бобов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru