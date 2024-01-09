Опрос: Старый Новый год планируют отметить 38% россиян

В первые дни новогодних каникул россияне чаще смотрели телевидение и комедийные ленты, а в Рождество лидерами просмотра стали семейные киноленты и мелодрамы, сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аналитики кинотеатра KION.

Так, россияне чаще всего смотрели драму о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. Также отдавали предпочтение комедийному проекту «Успешный» о коуче-неудачнике с Владимиром Сычевым и Артемом Сучковым, криминальной мелодраме «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым, праздничной комедии «Новогодний ол инклюзив» и семейному фильму «Чебурашка».

