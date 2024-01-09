Опрос: Старый Новый год планируют отметить 38% россиян
Около 38% россиян планируют отпраздновать Старый Новый год, показало исследование сервиса «Работа.ру».
Старый Новый год отмечается в России в ночь на 14 января. В этот день 33% россиян проведут праздник с семьей, а 5% признались, что отправятся на вечеринку в честь праздника.
В первые дни новогодних каникул россияне чаще смотрели телевидение и комедийные ленты, а в Рождество лидерами просмотра стали семейные киноленты и мелодрамы, сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аналитики кинотеатра KION.
Так, россияне чаще всего смотрели драму о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. Также отдавали предпочтение комедийному проекту «Успешный» о коуче-неудачнике с Владимиром Сычевым и Артемом Сучковым, криминальной мелодраме «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым, праздничной комедии «Новогодний ол инклюзив» и семейному фильму «Чебурашка».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru