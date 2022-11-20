Опрос: россияне больше любят дарить подарки, чем получать их

Россияне больше любят дарить подарки, чем получать их, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

52% граждан в равной степени нравится и дарить, и принимать подарки. 28% заявили, что больше любят процесс преподнесения подарков за сопутствующие ему радость и удивление, тогда как 11% больше нравится принимать презенты. Еще 9% заявили, что не любят ни получать, ни дарить подарки.

Участники опроса отмечают, что им нравится дарить подарки и видеть счастливые глаза человека. А особенное удовольствие мужчины испытывают, если им удалось угадать с подарком.

Ранее стало известно, что на подарки ко Дню учителя россияне потратят меньше, чем год назад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

