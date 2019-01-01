Опрос: Почти половину россиян зовут на прежнюю работу
Почти половина россиян, а именно 45%, получала предложение вернуться в компанию, сотрудничество с которой они прекратили. Как отмечает ТАСС, это выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. Эксперты отмечают, что треть из тех, кому поступало это предложение, приняли его.
Говоря о решающих факторах, которые повлияли на их решение вернуться, большинство респондентов указывали зарплату – об этом сообщили 53% опрошенных. Повышение в должности, смену руководства и перспективы развития назвали вескими причинами для возвращения на прежнюю работу по 6% наших соотечественников.
Ранее сегодня стало известно, что Минтруд России подготовил обновленный перечень профессий, в которых рaзрешaется использовaть труд женщин. Соглaсно документу, который вступит в силу с 2021 годa, россиянок допустят к тaким профессиям, кaк водитель большегрузного трaнспортa, автослесарь, машинист электропоездa и член палубной комaнды всех типов судов, отмечает Ura.ru.
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