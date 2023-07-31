Опрос: каждый пятый студент недоволен качеством общежития в вузе
В общежитиях проживает 23% студентов в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос платформы «Неравнодушный человек».
Исследование было проведено совместно с Минобрнауки и комитетом по молодежной политике Госдумы. 44% учащихся живут с родителями и родственниками. 18% студентов снимают комнату или квартиру, у 13% уже есть собственное жилье. 2% заявили, что выплачивают ипотеку за собственную недвижимость.
17% респондентов ответили, что довольны условиями проживания. 32% сказали, что скорее довольны. Негативно или скорее негативно условия оценивают 7 и 14% соответственно.
Ранее вузы заявили о высоком интересе иностранцев к обучению в российских институтах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru