Опрос: каждый пятый студент недоволен качеством общежития в вузе

Исследование было проведено совместно с Минобрнауки и комитетом по молодежной политике Госдумы. 44% учащихся живут с родителями и родственниками. 18% студентов снимают комнату или квартиру, у 13% уже есть собственное жилье. 2% заявили, что выплачивают ипотеку за собственную недвижимость.

17% респондентов ответили, что довольны условиями проживания. 32% сказали, что скорее довольны. Негативно или скорее негативно условия оценивают 7 и 14% соответственно.

Ранее вузы заявили о высоком интересе иностранцев к обучению в российских институтах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

