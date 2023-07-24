Опрос: 83% россиян не могут полноценно заботиться о себе

Отмечается, что всего лишь 17% граждан России считают, что им удается полноценно заботиться о себе. 69% заявили, что у них это получается лишь отчасти, у 14% не получается вовсе.

Наиболее распространенными причинами названы нехватка времени и денег, а также неумение заботиться о себе. Кроме того, участники опроса считают, что им не хватает мотивации.

По данным сервиса «Работа.ру», самые счастливые люди живут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, сообщает «Радиоточка НСН».

