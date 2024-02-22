Опрос: 80% психологов не согласны с законопроектом о психологической помощи в РФ
Более 43% психологов негативно относятся к готовящейся к внесению в Госдуму редакции законопроекта о психологической помощи в России, полагая, что нововведения могут нанести вред их практике. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на опрос практикующих психологов, который провела онлайн-школа психологических профессий «Психодемия».
Отмечается, что еще 38,2% респондентов ухудшений от законопроекта не ожидают, но все равно не согласны с основными положениями документа. Согласно данным, наибольшие опасения у опрошенных вызывают два пункта: 90% не хотят раскрывать конфиденциальные сведения по запросам органов дознания и следствия без решения суда, 57,2% выступают против требования об обязательном наличии высшего психологического образования.
В опросе приняли участие свыше 600 психологов из различных сервисов.
Проект федерального закона «О психологической помощи в РФ» представил ранее комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Документ планировалось внести в Госдуму еще в 2022 году. Разработчики законопроекта хотят разрешить называться психологами только тем, кто окончил профильный специалитет, бакалавриат или магистратуру, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru