Опрос: 80% психологов не согласны с законопроектом о психологической помощи в РФ

Отмечается, что еще 38,2% респондентов ухудшений от законопроекта не ожидают, но все равно не согласны с основными положениями документа. Согласно данным, наибольшие опасения у опрошенных вызывают два пункта: 90% не хотят раскрывать конфиденциальные сведения по запросам органов дознания и следствия без решения суда, 57,2% выступают против требования об обязательном наличии высшего психологического образования.

В опросе приняли участие свыше 600 психологов из различных сервисов.

Проект федерального закона «О психологической помощи в РФ» представил ранее комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Документ планировалось внести в Госдуму еще в 2022 году. Разработчики законопроекта хотят разрешить называться психологами только тем, кто окончил профильный специалитет, бакалавриат или магистратуру, передает «Радиоточка НСН».

