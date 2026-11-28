За последний месяц сильную или повышенную усталость отметили 60% опрошенных, а самым популярным способом восстановления оказалось чтение.

Самым сложным периодом материнства 31% участниц назвали первый год жизни ребенка, еще 24% — возраст от года до трех лет, при этом 17% женщин не столкнулись с особенно тяжелыми периодами. Истощают мам не только недосып и физическая усталость (46%), но и необходимость постоянно все контролировать и держать в голове — это тоже назвали 46% опрошенных. Кроме того, 36% мам устают от домашних обязанностей, а 33% — от нехватки времени на себя. Почти половине (49%) за последний месяц хотелось, чтобы их какое-то время никто не беспокоил, каждая третья (34%) испытывала чувство вины из-за того, что не может быть такой мамой, какой хотела бы, а 26% стали чаще раздражаться или срываться. При этом у 73% мам на себя остается не более трех часов в неделю: 31% опрошенных никто не помогает с ребенком и бытом, а 62% хотели бы получать больше поддержки от окружающих.

В таких условиях особенно ценными становятся короткие возможности отвлечься. Чаще всего восстановить силы мамам помогает чтение — его выбрали 70% опрошенных, далее идут сон (65%), прогулки (35%) и просмотр фильмов и сериалов (34%). С тем, что даже 10–15 минут чтения для себя помогают отдохнуть и переключиться, согласны 90% респонденток: 41% мам читают для себя каждый день, еще 31% — несколько раз в неделю. Однако времени на любимые занятия хватает не всегда: 44% мешает нехватка времени, 26% — нехватка сил, а каждая десятая чувствует вину за то, что вместо чтения могла бы заняться ребенком или домашними делами.

Интерес к чтению отражается и в подарочных предпочтениях: 80% участниц опроса очень хотели бы получить книгу на День матери, еще 19% ответили скорее положительно. Почти половина (47%) предпочла бы книгу по личным интересам, 35% — художественную литературу для отдыха и переключения, 12% были бы рады любой книге, 4% выбрали бы литературу по психологии и заботе о себе. А вот книгу о материнстве и воспитании детей хотели бы получить лишь 2% участниц опроса.

