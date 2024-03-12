Опрос: 42% россиян моложе 25 лет предпочитают покупать брендовые вещи

Почти половина (42 процента) молодых россиян в возрасте от 14 до 24 лет готовы тратиться на брендовые товары, следует из данных опроса аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что у юношей такое стремление встречается чаще, чем у девушек (50% против 37%).

Также 23% респондентов признались, что готовы взять кредит на покупку желаемой вещи.