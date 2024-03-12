Опрос: 42% россиян моложе 25 лет предпочитают покупать брендовые вещи
Почти половина (42 процента) молодых россиян в возрасте от 14 до 24 лет готовы тратиться на брендовые товары, следует из данных опроса аналитического центра НАФИ.
Отмечается, что у юношей такое стремление встречается чаще, чем у девушек (50% против 37%).
Также 23% респондентов признались, что готовы взять кредит на покупку желаемой вещи.
Сегодня в России мало локальных брендов, которые могут тянуть люксовый сегмент, но даже у них цена слишком кусается, заявила ранее Fashion-инфлюенсер Яна Сапета.
По ее словам, Москва потребляет люкс, еще некоторые москвичи переехали в ОАЭ, там также потребляют люкс. При этом конкурировать российским брендам сегодня в целом сложно с тем же Китаем, потому что ценовая политика отличается. Если бренды выходят на рынок, то цены достаточно высокие. Как правило, региональная аудитория не готова покупать вещи за такие цены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru