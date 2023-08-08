Определен состав жюри национальной премии в области журналистики «ФИНКОР»
Прием заявок на участие в национальной премии в области финансовой и экономической журналистики будет идти до 25 августа, работы оценят 17 профессионалов из области экономики, финансов и журналистики.
Так, в состав жюри премии «ФИНКОР» вошли старший банкир «ВЭБ.РФ» Сергей Сторчак, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова, президент финансового университета Михаил Эскиндаров, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и другие.
Директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Владимир Назаров, который тоже входит в состав жюри, выразил уверенность, что в этом году будут открыты новые имена и выделены лучшие в своем деле журналисты. По его словам, важно, когда журналист одновременно умеет работать с аудиторией, хорошо разбирается в освещаемой проблематике и чувствует тренды.
В свою очередь первый заместитель начальника Управления заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова рассказала, что будет рада оценить и наградить авторов, которые справляются со своей работой на высочайшем уровне. Она подчеркнула, что грамотно и четко анализировать, а после доступным языком передавать информацию о теме экономики и финансов является нелегкой задачей.
Принять участие в премии могут журналисты, редакции российских радио- и телепередач, а также авторы подкастов и Telegram-каналов. Лауреатов премии будут награждать 28 сентября в рамках VII Московского финансового форума в Центральном выставочном зале «Манеж».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru