Определен состав жюри национальной премии в области журналистики «ФИНКОР»

Прием заявок на участие в национальной премии в области финансовой и экономической журналистики будет идти до 25 августа, работы оценят 17 профессионалов из области экономики, финансов и журналистики.



Так, в состав жюри премии «ФИНКОР» вошли старший банкир «ВЭБ.РФ» Сергей Сторчак, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова, президент финансового университета Михаил Эскиндаров, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и другие.



Директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Владимир Назаров, который тоже входит в состав жюри, выразил уверенность, что в этом году будут открыты новые имена и выделены лучшие в своем деле журналисты. По его словам, важно, когда журналист одновременно умеет работать с аудиторией, хорошо разбирается в освещаемой проблематике и чувствует тренды.



В свою очередь первый заместитель начальника Управления заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова рассказала, что будет рада оценить и наградить авторов, которые справляются со своей работой на высочайшем уровне. Она подчеркнула, что грамотно и четко анализировать, а после доступным языком передавать информацию о теме экономики и финансов является нелегкой задачей.



Принять участие в премии могут журналисты, редакции российских радио- и телепередач, а также авторы подкастов и Telegram-каналов. Лауреатов премии будут награждать 28 сентября в рамках VII Московского финансового форума в Центральном выставочном зале «Манеж».

