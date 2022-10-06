Оппозиционера Кара-Мурзу обвинили в госизмене
Уголовное дело по обвинению в государственной измене возбуждено в отношении российского журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, следователи Федеральной службы безопасности утверждают, что публицист длительное время «сотрудничал с одной из стран НАТО». Сегодня оппозиционеру предъявлено официальное обвинение в присутствие адвокатов.
Летом прошлого года Кара-Мурза ушёл с поста вице-президента фонда «Свободная Россия» (деятельность признана нежелательной в РФ). По версии следствия, оппозиционер консультировал представителей иностранных спецслужб, продолжая работу в интересах фонда. Его услуги ежемесячно оценивались в 30 тысяч долларов, сообщают «Известия».
Кара-Мурза сейчас находится в следственном изоляторе по уголовному делу о дискредитации российской армии. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данной статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru