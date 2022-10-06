Оппозиционера Кара-Мурзу обвинили в госизмене

Уголовное дело по обвинению в государственной измене возбуждено в отношении российского журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, следователи Федеральной службы безопасности утверждают, что публицист длительное время «сотрудничал с одной из стран НАТО». Сегодня оппозиционеру предъявлено официальное обвинение в присутствие адвокатов.