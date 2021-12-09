«Опоздал товарищ Фадеев»: В профсоюзе мигрантов оценили предложение главы СПЧ
Законы в отношении иностранных рабочих в России и так предельно жесткие, рассказал глава профсоюза мигрантов Ренат Каримов.
За два любых административных правонарушения иностранные граждане выдворяются из России с пятилетним запретом на возвращение, отметил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава совета Валерий Фадеев заявил, что нарушение мигрантами российского законодательства, в том числе участие в массовых драках, должно приводить к их высылке из страны.
«Мигрантов высылали и раньше, опоздал товарищ Фадеев со своей инициативой. По кодексу об административных правонарушениях два нарушения в течение трех лет приводят к выдворению иностранного гражданина за пределы Российской Федерации, а также к штрафу с последующим запретом въезда на пять лет. А в Москве и области, в Санкт-Петербурге и Ленобласти высылают за одно правонарушение. Если кто-то дрался, матерился, и на него составлен протокол, то судья примет против него такое вот суровое наказание. Тут нет необходимости совету по правам человека переживать, что российское законодательство либерально к мигрантам», - рассказал Каримов.
Глава профсоюза напомнил, что вопрос с пребыванием трудовых мигрантов нередко используется в политических целях.
«Ситуация такая: нужно, чтобы мы слышали о массовых драках – мы будем слышать. Если не нужно население нервировать, то мы ничего и не услышим. То, что СМИ нам об этом рассказывают, не значит, что драк стало больше. Надо посмотреть полицейскую статистику, чтобы сделать какой-то вывод. Вероятно, какая-то была директива – рассказать о том, что мигранты здесь дерутся. Мы последнее время сталкиваемся с тем, что в негативном плане освещают пребывание мигрантов здесь. Должностные лица выступают с инициативами ввести визовое сообщение, ограничить приезд сюда мигрантов, вот сейчас Фадеев предлагает выдворять из страны за драки. Это такая волна, которая может быть искусственно вызвана. Я не утверждаю, что на пустом месте [это сделано], но миграция – это вопрос политический, мы не один раз это видели. Говорили, что таджикские мигранты более других подвержены заболеванию туберкулезом, начали ограничивать въезд их в Россию. Пока не подписали договор о размещении 201-й дивизии (Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база, крупнейшее военное соединение России за её пределами, - прим. НСН), не перестали таджикские мигранты болеть туберкулезом. То же самое мы слышали про грузинские винами, про молдавские фрукты. Вот почему это происходит, мне кажется. А законодательство [в отношении мигрантов] и так жесткое», - заключил Каримов.
Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что системную работу по адаптации мигрантов следовало бы начинать с обучения детей.
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