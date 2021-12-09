«Опоздал товарищ Фадеев»: В профсоюзе мигрантов оценили предложение главы СПЧ

За два любых административных правонарушения иностранные граждане выдворяются из России с пятилетним запретом на возвращение, отметил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава совета Валерий Фадеев заявил, что нарушение мигрантами российского законодательства, в том числе участие в массовых драках, должно приводить к их высылке из страны.



«Мигрантов высылали и раньше, опоздал товарищ Фадеев со своей инициативой. По кодексу об административных правонарушениях два нарушения в течение трех лет приводят к выдворению иностранного гражданина за пределы Российской Федерации, а также к штрафу с последующим запретом въезда на пять лет. А в Москве и области, в Санкт-Петербурге и Ленобласти высылают за одно правонарушение. Если кто-то дрался, матерился, и на него составлен протокол, то судья примет против него такое вот суровое наказание. Тут нет необходимости совету по правам человека переживать, что российское законодательство либерально к мигрантам», - рассказал Каримов.