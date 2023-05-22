Оператору k-pop-группы разбили камеру в Москве
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту конфликта на Никольской улице в Москве с участием оператора k-pop-группы, сообщает «РЕН ТВ».
Мужчина снимал на профессиональную камеру видеоролики на улице, когда к нему подошли неизвестные и разбили камеру. Он обратился к полицейским. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Пострадавшим стал оператор группы GeneSIS life. Девушки исполняют танцевальные каверы на k-pop-песни и выкладывают их в интернет. В этот раз съемки проходили на улице.
Ранее в Екатеринбурге таксист избил пассажира под крики «русня поганая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru