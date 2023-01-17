Опасно для всех: Пьяных россиян предостерегли от окунания в прорубь
Иммунолог Ирина Ярцева и иеромонах Феодорит в пресс-центре НСН рассказали о последствиях такого поведения.
При опьянении человек неадекватно оценивает происходящее, таких людей не должно быть на крещенских купаниях - это опасно и для них, и для окружающих, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в пресс-центре НСН.
«При опьянении повышается уровень травматизма, возможно получение различных травм. Второе – неадекватная оценка происходящего, такие люди могут задержаться в прорубе, не понимать, что быстро нужно одеться, чтобы не замерзнуть, могут бегать раздетые, случайно могут задеть других людей, столкнуть их», - отметила она.
Со своей стороны, врач-анестезиолог-реаниматолог, иеромонах Феодорит в пресс-центре НСН отметил, что церковь не против алкоголя, но против пьянства.
«Человек испытывает чувство разгорячённости, но переохлаждается быстрее. Желательно до не пить совсем, после при желании можно сделать в помещении. У нас церковь не отрицает алкоголь, но отрицает пьянство», - добавил он.
Власти Москвы подготовили все необходимое для безопасного проведения крещенских купаний, заявил ранее начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Москве Вячеслав Крашевский в пресс-центре НСН.
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