Онлайн-викторина по истории Авиакомплекса имени С. В. Ильюшина состоится с 24 по 31 марта

Тематическая онлайн-викторина, приуроченная к 90-летнему юбилею Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина (ПАО «Ил») состоится с 24 по 31 марта на портале проекта «Открой#Моспром». Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, концерн за девяностолетнюю историю разработал свыше 220 и создал не менее 140 типов самолетов. Ряд разработок стали знаковыми для России и способствовали укреплению ее авторитета в воздушном пространстве. Викторина будет посвящена работе авиационного гиганта и его успехам. Поучаствовать в мероприятии сможет любой желающий.

Участникам будет предложено ответить на девять вопросов, каждый из которых касается истории ПАО «Ил», выдающихся сотрудниках конструкторского бюро и интересных фактов о предприятии.

Наиболее эрудированные и удачливые участники получат памятные подарки от ПАО «Ил» и «Открой#Моспром». Счастливчиков определит генератор случайных чисел. На призы смогут претендовать те, кто правильно ответит не менее, чем на шесть вопросов. Их имена появятся 31 марта на портале проекта.

Конструкторское бюро «Ил» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех».

