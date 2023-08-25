Онлайн-центр профориентации «Профминимум» открылся на сайте «Билет в будущее»

На сайте «Билет в будущее», который является главным в России интернет-ресурсом по профориентации школьников, появился новый раздел «Профминимум».

«Мы точно знаем, что в стране в ближайшие годы будет расти спрос на специалистов рабочих профессий, специалистов в сфере IT, инженерии, естественно-научных направлений. Для того, чтобы на рынок выходили ребята самоопределившиеся, готовые к профессиональному выбору и связывающие свою судьбу с Россией, необходимо политику по профориентации вывести на новый уровень. Именно с этим связано и появление Профминимума», - сказал руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Минпросвещения ранее рекомендовало школам с 1 сентября 2023 года применять новую программу профессиональной ориентации школьников «Профминимум». Она охватит учеников с 6-го по 11-й класс, отмечал глава министерства Сергей Кравцов.

В рамках «Профминимума», который лежит в основе школьной программы по профориентации, будет представлена доступная всем россиянам широкая палитра инструментов – от уроков до экскурсий на предприятия.

Проект «Билет в будущее» реализуется с 2018 года.

