Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе

Врач-онколог Стива Джобса рассказал о принципах, соблюдение которых позволит жителям мегаполисов сохранить здоровье. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, во-первых, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус посоветовал проводить как можно больше времени на природе, а также больше двигаться.

Специалист также напомнил о важности отдыха во время работы. Агус рекомендует уделять ему минимум полчаса в день. Перерыв, который можно посвятить чтению, необходим, чтобы снизить уровень накопившегося за день стресса, пишет Газета.ру. Кроме того, по словам врача Стива Джобса, необходимо помнить о режиме питания. Он рекомендует есть три раза в день. И, наконец, Врач также напомнил, что нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время, отмечает Москва 24.