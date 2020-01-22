Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе
Врач-онколог Стива Джобса рассказал о принципах, соблюдение которых позволит жителям мегаполисов сохранить здоровье. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, во-первых, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус посоветовал проводить как можно больше времени на природе, а также больше двигаться.
Специалист также напомнил о важности отдыха во время работы. Агус рекомендует уделять ему минимум полчаса в день. Перерыв, который можно посвятить чтению, необходим, чтобы снизить уровень накопившегося за день стресса, пишет Газета.ру. Кроме того, по словам врача Стива Джобса, необходимо помнить о режиме питания. Он рекомендует есть три раза в день. И, наконец, Врач также напомнил, что нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время, отмечает Москва 24.
Между тем, ранее НСН писала, что российские лечебные курорты в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях оказались наиболее популярными. Об этом сообщает RT со ссылкой на НИИ реабилитации и курортологии.
Отмечается, что российские курорты востребованы у туристов не только для отдыха.
«Традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения и отдыха — они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей», — рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.
В Краснодарском крае для лечения и отдыха ездят в здравницы Сочи, Анапы, в Горячий Ключ и Ейск, а также на курорты в окрестностях Геленджика и Туапсе.
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