Онищенко высмеял норвежскую идею отказа от времени

В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени». Остров Соммарей (в переводе Летний остров), на котором полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хочет на этот период отказаться от времени. Жители острова говорят, что после долгой полярной ночи с ноября по январь, когда солнце совсем не встает, они хотят максимально использовать летние месяцы, совершенно не обращая внимания на время. Так, в два часа ночи можно увидеть, как взрослые занимаются домашними делами, дети играют в футбол, а подростки идут купаться. При создании зоны без времени жители надеются на гибкий график в школах и на работе, которая чаще всего касается туризма и рыболовства. В июне представитель острова встретится с норвежскими депутатами, чтобы обсудить правовую и практическую сторону данной инициативы.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил уверенность, что полностью отказаться от часов не получиться даже у жителей норвежского острова. По его мнению, биологические ритмы и потребности человека регулярно напоминают о времени.

«Если на этом острове Соммарэй люди живут в пещере, ловят рыбу с помощью трезубца и жарят ее на костре, наверное, впасть в обман, что ты не следишь за временем, можно. Но природа, конечно, не позволит им это делать, потому что у каждого из нас есть свой биоритм. Никуда от него не денешься. А если там есть какое-то заведение, даже чиновничье, им нужно к какому-то времени приходить на работу, а к какому-то времени уходить, абсолютного эксперимента у них не получится. Минимизировать эту зависимость от каких–то обязательств в порядке этакой экзотической причуды можно», - предположил он.

На вопрос, в каком регионе России можно было бы попробовать аналогичную инициативу, собеседник НСН без раздумий назвал столицу.

«Москва у нас не просыпается, и не ложится спать. У нас уже нет времени. Мы уже живем без времени. Если серьезно, то в Заполярье, конечно, есть места, где люди живут натуральным ведением хозяйства, все равно на часы смотрят. У каждого человека есть внутренние часы. Утром позавтракали, через 3 часа начинается чувство голода, оно усиливается. Как человек уберет это ощущение времени – ему постоянно будет заливаться через катетер питательная жидкость? Есть другие физиологические оправления. Например, чувство сна. Так что идея отказаться от времени - это, конечно, иллюзия. Но она интересная с той точки зрения, что, мол, живут на земле такие счастливые люди, которые могут себе позволить. Нам это не грозит. Об этом не надо говорить, только зря себя раздражать, завидовать какому-то норвежцу, который у себя на острове спит», - рассказал он.