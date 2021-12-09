Онищенко призвал расширить свободы для вакцинированных

По его словам, необходимо отказаться от ввода локдаунов, которые бьют не только по экономике, но и по здоровью, так как в силу снижения доходов граждане «не могут позволить себе нормальное питание и цивилизованный отдых».

«Мы уже находимся на такой стадии, что вот эти все локдауны... закрытия, прекращение передвижения, нужно с этим заканчивать», - подчеркнул Онищенко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что убеждать людей в необходимости вакцинации следует «в рамках здравого смысла», сообщает RT.