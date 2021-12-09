Онищенко призвал расширить свободы для вакцинированных
Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что вакцинированных россиян следует выводить на уровень более свободного общения, сообщает РИА Новости.
По его словам, необходимо отказаться от ввода локдаунов, которые бьют не только по экономике, но и по здоровью, так как в силу снижения доходов граждане «не могут позволить себе нормальное питание и цивилизованный отдых».
«Мы уже находимся на такой стадии, что вот эти все локдауны... закрытия, прекращение передвижения, нужно с этим заканчивать», - подчеркнул Онищенко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что убеждать людей в необходимости вакцинации следует «в рамках здравого смысла», сообщает RT.
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