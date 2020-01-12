Омский заключенный установил рекорд по метанию валенка

Заключенный одной из омских колоний установил рекорд по метанию валенка. Традиционный турнир проходил в областной больнице Омска №11 среди отбывающих наказание в местных колониях, сообщает портал «Вечерний Омск»,

Заключенный Станислав П. установил лучший результат с первой же попытки. Валенок улетел на 28 метров. Заключенному удалось побить собственный рекорд, который он установил на предыдущих соревнованиях – 27 метров.

Отмечается, что всего было 20 участников турнира. У каждого из «спортсменов» было по три попытки.



