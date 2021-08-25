Олег Леонов тремя билбордами на Садовом кольце напомнил полиции про закон о геолокации
Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов в очередной раз напомнил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву о неработающем законе о геолокации, который позволяет точно определять местонахождение пропавших людей.
По его словам, в руках у правоохранителей есть инструмент, позволяющий спасти 6000 жизней каждый год. Однако полицейские не применяют закон и не передают информацию поисковикам, которые из-за этого вынуждены, как 200 лет назад, искать людей в лесу, крича «Ау!».
«Я неоднократно, в том числе и через СМИ, обращался к министру Колокольцеву с требованием донести до личного состава обновления в законодательстве и сделать систему поиска пропавших эффективнее. Ответа нет», - заявил Леонов.
Своё послание Леонов разместил на трёх билбордах, которые были установлены на автоплатформах, появившихся здания МВД на Житной. На них - обращение к министру: «Ежегодно погибают 6000 пропавших людей с включенным телефоном», «Закон о геолокации принят, но до сих пор не работает», «Что скажете, шериф?».
Леонов пояснил, что такой формат обращения стал всё чаще использоваться после выхода фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и является последним средством достучаться до властей. Доброволец-поисковик выразил надежду на то, что в этот раз стражи порядка не смогут «не увидеть» необходимость применения спасающего жизни закона о геолокации.
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