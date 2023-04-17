Олег Газманов рассказал о помощи участникам СВО
Певец Олег Газманов рассказал, что помогает российским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Он отметил, что не афиширует «этот момент».
«Я собираю деньги и отправляю нашим ребятам на фронт прицелы и коптеры», - сказал он в интервью «Ты не поверишь!». Певец рассказал также, что поучаствовал в благотворительной акции и передал солдатам гитары со своими автографами.
Ранее певец Юрий Лоза заявил «Радиоточке НСН», что в России нужно создать интернет-портал, где молодые исполнители могут размещать свои патриотические песни. Он отметил исполнителей, которые пишут песни про героев спецоперации. Отдельно он выделил композиции Вика Цыгановой про «Вагнер». Автор легендарного хита «Плот» рассказал, что в прошлом году выпустил патриотическую песню «Ребята воюют» и считает, что таких песен должно быть больше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru