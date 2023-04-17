Олег Газманов рассказал о помощи участникам СВО

Ранее певец Юрий Лоза заявил «Радиоточке НСН», что в России нужно создать интернет-портал, где молодые исполнители могут размещать свои патриотические песни. Он отметил исполнителей, которые пишут песни про героев спецоперации. Отдельно он выделил композиции Вика Цыгановой про «Вагнер». Автор легендарного хита «Плот» рассказал, что в прошлом году выпустил патриотическую песню «Ребята воюют» и считает, что таких песен должно быть больше.

