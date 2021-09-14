Около трех миллионов россиян намерены принять участие в онлайн-голосовании
Около трех миллионов граждан подали заявки на онлайн-голосование на выборах в Госдуму. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
По словам Булаева, в настоящий момент комиссия проверяет списки подавших заявки и выясняет, обосновано ли онлайн-голосование для того или иного избирателя.
«Два миллиона сто тысяч и даже более – это Москва, около 700-800 тысяч – другие субъекты. В целом это два миллиона 900 тысяч или два миллиона 800, сейчас идет выверка списков, уточняется, насколько обоснованно включение того или иного человека», - пояснил Булаев в эфире телеканала «Россия 24».
Голосование в школах на фоне трехдневных выборах в Госдуму навредит как школьникам, так и учителям, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- СМИ: талибы убили афганского снайпера, работавшего с Великобританией
- Рогозин заявил о штатном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»
- В США намерены следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана
- Обвиняемые в убийстве пенсионерки мигранты не жили в общежитии Бужанинова
- Apple официально презентовала iPhone 13
- В РФ от коронавируса привились более 46 млн человек
- Букеровский фонд объявил шорт-лист премии
- В Москве эсеры провели обучение наблюдателей на выборах в Государственную Думу
- Lancet опубликовал статью о бесполезности и вреде ревакцинации
- Минздрав РФ отчитался о поставке вакцин от гриппа во все регионы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru