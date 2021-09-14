Около трех миллионов россиян намерены принять участие в онлайн-голосовании

Около трех миллионов граждан подали заявки на онлайн-голосование на выборах в Госдуму. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

По словам Булаева, в настоящий момент комиссия проверяет списки подавших заявки и выясняет, обосновано ли онлайн-голосование для того или иного избирателя.

«Два миллиона сто тысяч и даже более – это Москва, около 700-800 тысяч – другие субъекты. В целом это два миллиона 900 тысяч или два миллиона 800, сейчас идет выверка списков, уточняется, насколько обоснованно включение того или иного человека», - пояснил Булаев в эфире телеканала «Россия 24».

Голосование в школах на фоне трехдневных выборах в Госдуму навредит как школьникам, так и учителям, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

