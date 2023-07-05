Около 60 храмов в Белгородской области пострадали от обстрелов

В пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии рассказали, что настоятели этих храмов и их семьи вынужденно покинули места своего пастырского служения.

Глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что священнослужителей прикомандировали к другим храмам епархии, а благодаря неравнодушным людям был организован сбор средств для помощи.

«Благодаря сбору, 75 семей священнослужителей... уже получили помощь. Белгородская митрополия выражает искреннюю благодарность всем неравнодушным людям», - заключили в епархии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на ремонт пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины жилья и предприятий нужно 15 миллиардов рублей, социальных объектов - пять млрд, , передает «Радиоточка НСН».