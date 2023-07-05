Около 60 храмов в Белгородской области пострадали от обстрелов
Около 60 храмов Белгородской митрополии, которые расположены в приграничных с Украиной районах, были частично или полностью разрушены в результате обстрелов.
В пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии рассказали, что настоятели этих храмов и их семьи вынужденно покинули места своего пастырского служения.
Глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что священнослужителей прикомандировали к другим храмам епархии, а благодаря неравнодушным людям был организован сбор средств для помощи.
«Благодаря сбору, 75 семей священнослужителей... уже получили помощь. Белгородская митрополия выражает искреннюю благодарность всем неравнодушным людям», - заключили в епархии.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на ремонт пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины жилья и предприятий нужно 15 миллиардов рублей, социальных объектов - пять млрд, , передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru