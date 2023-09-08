Около 20% россиян не разрешили детям носить ювелирные украшения в школу

Большинство россиян разрешают детям надевать ювелирные украшения в школу, говорится в исследовании аналитического центра бренда SOKOLOV и маркетплейса Ozon.

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Отмечается, что почти у 50% респондентов не было украшений в детстве. Более половины россиянок помнят, как в детстве им прокололи уши.

23% женщин признались, что регулярно начали носить украшения еще в дошкольном возрасте.

«Более четверти опрошенных начали носить украшения только по собственному желанию в возрасте с 7 до 12 лет, а 31% согласились с предложением родителей в возрасте с 3 до 7 лет», - цитирует «Газета.Ru» материалы исследования.

В беседе с «Радиоточкой НСН» председатель комитета «Союзлегпрома» по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов заявил, что школьная форма составляет около 25% расходов на сбор ребенка в школу.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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