Около 2 тысяч человек начнут переселение по реновации в САО до конца года
С начала действия программы реновации в Северном округе столицы переданы для переселения 33 дома – это около 7,5 тысяч квартир, в них переехали более 18,5 тыс. человек. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«До конца 2023 года будут переданы для переселения еще 4 новостройки на 782 квартиры. В них до конца года смогут начать переселение около 2000 человек», - отметил глава департамента.
По его словам, сейчас на территории Северного административного округа строится и проектируется 61 жилой дом – в них расположены порядка 17 000 квартир.
Загрутдинов уточнил, что в стадии строительства в настоящее время находятся 28 домов, в стадии проектирования 33.
Он так же рассказал, что с начала программы в округе снесли 31 дом, в том числе 19 в этом году.
Здания демонтировали при помощи технологии «умного» сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. Её основными принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов «умного сноса» является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru