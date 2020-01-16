Оговорка полпреда президента вызвала бурю смеха в Госдуме
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной думе Гарри Минх допустил ошибку, представляя депутатам Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Полпред оговорился и предложил назначить кандидата «на пост председателя Госдумы», сообщает РЕН ТВ. Такая оговорка вызвала эмоциональный всплеск в сессионном зале и громкий смех народных избранников.
Ранее сегодня Мишустин, предложенный президентом РФ на должность председателя кабинета министров, провел консультации со всеми фракциями Госдумы. Стало, в частности, известно, что на этих встречах звучала критика в адрес некоторых министров.
Больше всего недовольство было высказано в отношении министерства труда и его главы Максима Топилина, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, министра культуры Владимира Мединского. Критиковали депутаты и министерство просвещения во главе с Ольгой Васильевой, отмечает «Свободная пресса», ссылаясь на советника спикера Госдумы.
Мишустин анонсировал серьезные кадровые изменения в правительстве, однако конкретные фамилии пока не стал называть.
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