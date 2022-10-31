Офицер сообщил об успехах артиллеристов на запорожском направлении
Прибывшие мобилизованные значительно усилили огневую мощь реактивной артиллерии на запорожском направлении. Об этом рассказал командир одного из подразделений агентству РИА Новости.
Собеседник агентства заявил, что проблем с личным составом на данном направлении нет. Мобилизованные граждане прошли должную подготовку и готовы выполнять все поставленные перед ними боевые задачи. Командир отметил желание прибывших солдат идти до конца.
Кроме того, военный заявил, что вверенное ему подразделение наносит удары по живой силе и по скоплению техники противника, а также принимает участие в поражении артиллерийских систем ВСУ. Он добавил, что вражеские войска несут большие потери.
Ранее представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал об отбитой попытке наступления ВСУ у Кременной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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