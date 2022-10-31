Офицер сообщил об успехах артиллеристов на запорожском направлении

Прибывшие мобилизованные значительно усилили огневую мощь реактивной артиллерии на запорожском направлении. Об этом рассказал командир одного из подразделений агентству РИА Новости.

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Собеседник агентства заявил, что проблем с личным составом на данном направлении нет. Мобилизованные граждане прошли должную подготовку и готовы выполнять все поставленные перед ними боевые задачи. Командир отметил желание прибывших солдат идти до конца.

Кроме того, военный заявил, что вверенное ему подразделение наносит удары по живой силе и по скоплению техники противника, а также принимает участие в поражении артиллерийских систем ВСУ. Он добавил, что вражеские войска несут большие потери.

Ранее представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал об отбитой попытке наступления ВСУ у Кременной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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