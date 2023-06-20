«Одним - квартиры, другим - еду»: Как Россия помогает беженцам

Россия помогает и вынужденным переселенцам, и беженцам, но по-разному, заявил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох в пресс-центре НСН.

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН рассказал о помощи государства вынужденным переселенцам и беженцам.

«Сноуден был мигрантом»: Чем отличается беженец от вынужденного мигранта

«Вынужденные переселенцы - граждане РФ. Им оказывается помощь со стороны государства в приобретении жилья и обустройстве в принципе. Когда мы говорим о временном убежище или беженцах, то здесь речь не идет о приобретении постоянного жилья. Это пункты временного размещения, питание, медицинское обслуживание, услуги переводчика и так далее», - отметил собеседник НСН.

В дополнение Волох объяснил разницу между вынужденными мигрантами и беженцами.

Ранее президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН перечислил основные причины увеличения количества мигрантов по всему миру, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:БеженцыПомощьРоссияМигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры