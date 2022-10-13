Минпросвещения обсудит идею расширить ОБЖ элементами начальной военной подготовки

Минпросвещения обсудит возможность расширить ОБЖ элементами начальной военной подготовки. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования и реализующих государственную молодежную политику.

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"Будем обсуждать, я слышу определенные пожелания, думаю, что мы найдем со специалистами и методистами оптимальный вариант", - сказал Кравцов.

По словам министра, начальная военная подготовка в свое время стала дополняться содержанием: в предмете были отражены навыки оказания первой медицинской помощи, появились угрозы техногенного характера и так далее. Таким образом НВП начала расширяться до предмета ОБЖ.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по выживанию Эдуард Халилов заявил о том, что школьники на уроках ОБЖ не получают необходимых знаний, в том числе по оказанию первой медицинской помощи.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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