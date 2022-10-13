Минпросвещения обсудит идею расширить ОБЖ элементами начальной военной подготовки

"Будем обсуждать, я слышу определенные пожелания, думаю, что мы найдем со специалистами и методистами оптимальный вариант", - сказал Кравцов.

По словам министра, начальная военная подготовка в свое время стала дополняться содержанием: в предмете были отражены навыки оказания первой медицинской помощи, появились угрозы техногенного характера и так далее. Таким образом НВП начала расширяться до предмета ОБЖ.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по выживанию Эдуард Халилов заявил о том, что школьники на уроках ОБЖ не получают необходимых знаний, в том числе по оказанию первой медицинской помощи.

