«Обычная практика»: Песков оценил вручение повесток в регионах РФ

По его словам, такая работа идёт постоянно, так как «все данные нужно обновлять».

Комментируя сообщения властей ряда регионов РФ о вручении повесток мужчинам он в очередной раз указал, что о новой волне мобилизации речи не идёт.

«Никаких обсуждений на этот счёт у нас не ведётся. Что касается обновления базы данных - это постоянная работа... По всем деталям можно обращаться непосредственно в военкоматы и в министерство обороны за разъяснениями», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ошибки в ходе частичной мобилизации были неизбежны, теперь предстоит сделать необходимые выводы и модернизировать всю систему работы военкоматов, сообщает НСН.

