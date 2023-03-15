«Обычная практика»: Песков оценил вручение повесток в регионах РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обычной практикой вручение гражданам повесток в военкомат для уточнения данных, сообщает ТАСС.

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По его словам, такая работа идёт постоянно, так как «все данные нужно обновлять».

Комментируя сообщения властей ряда регионов РФ о вручении повесток мужчинам он в очередной раз указал, что о новой волне мобилизации речи не идёт.

«Никаких обсуждений на этот счёт у нас не ведётся. Что касается обновления базы данных - это постоянная работа... По всем деталям можно обращаться непосредственно в военкоматы и в министерство обороны за разъяснениями», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ошибки в ходе частичной мобилизации были неизбежны, теперь предстоит сделать необходимые выводы и модернизировать всю систему работы военкоматов, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:РегионыМобилизацияВоенкоматыДмитрий Песков
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