Объявленный в розыск в Латвии журналист Стефановс получил паспорт РФ

Она напомнила, что мужчина является сотрудником агентства «Россия сегодня», редакции Sputnik - Ближнее зарубежье и страны Балтии. После публикации статьи «Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот «прилётов» служба безопасности Латвии объявила его в розыск.

По её словам, когда Стефановс заявил о своем желании стать гражданином России, в МВД РФ ему оказали помощь «в ускоренном оформлении необходимых документов».

«Только что мои коллеги из миграционного подразделения московского главка вручили паспорт гражданина РФ прибывшему из Латвии журналисту», - написала Волк.

Ранее певец, заслуженный артист России Сергей Пенкин заявил, что считает предателями тех, кто имеет двойное гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

