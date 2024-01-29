Объявленный в розыск в Латвии журналист Стефановс получил паспорт РФ
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале заявила, что прибывший из Латвии журналист Алексейс Стефановс, стал гражданином России.
Она напомнила, что мужчина является сотрудником агентства «Россия сегодня», редакции Sputnik - Ближнее зарубежье и страны Балтии. После публикации статьи «Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот «прилётов» служба безопасности Латвии объявила его в розыск.
По её словам, когда Стефановс заявил о своем желании стать гражданином России, в МВД РФ ему оказали помощь «в ускоренном оформлении необходимых документов».
«Только что мои коллеги из миграционного подразделения московского главка вручили паспорт гражданина РФ прибывшему из Латвии журналисту», - написала Волк.
Ранее певец, заслуженный артист России Сергей Пенкин заявил, что считает предателями тех, кто имеет двойное гражданство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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