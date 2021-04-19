Объявлена дата нового митинга в поддержку Навального

Мероприятие запланировано на 21 апреля на центральных площадях российских городов, следует из Telegram-канала Навального. Отмечается, что акцию решено провести на фоне ухудшения здоровья оппозиционера.

До этого акции в поддержку Навального проходили 23, 31 января и 2 февраля. На улицы вышли жители многих городов страны.

Ранее глава профсоюза «Альянс врачей» (признан иноагентом в РФ), лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева опубликовала копию биохимического анализа крови своего пациента и сделала вывод, что заключенному грозит остановка сердца и риск усиления почечной недостаточности.

