Объявлена дата нового митинга в поддержку Навального

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального сообщили, когда состоится новый митинг в поддержку политика.

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Мероприятие запланировано на 21 апреля на центральных площадях российских городов, следует из Telegram-канала Навального. Отмечается, что акцию решено провести на фоне ухудшения здоровья оппозиционера.

До этого акции в поддержку Навального проходили 23, 31 января и 2 февраля. На улицы вышли жители многих городов страны.

Ранее глава профсоюза «Альянс врачей» (признан иноагентом в РФ), лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева опубликовала копию биохимического анализа крови своего пациента и сделала вывод, что заключенному грозит остановка сердца и риск усиления почечной недостаточности.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:Алексей НавальныйМитинги
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