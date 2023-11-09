Обвиняемый в слежке за военкором Коцем отправлен под домашний арест
Обвиняемый в незаконном сборе информации о журналисте Александер Коце отправлен под домашний арест. Решение вынес Бутырский районный суд российской столицы по ходатайству следствия.
Ранее стало известно, что 28-летний Леонид Гутаров пришел домой к супруге военного корреспондента и пытался собрать о нем сведения. Позднее он был задержан. Мужчине предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным следствия, обвиняемый собирал сведения о журналисте за денежное вознаграждение. Он несколько дней тайно вёл наблюдение за квартирой семьи Коца. Сейчас разыскивается соучастник Гутарова.
По словам Коца, ранее он и его родственники несколько раз получали угрозы, чаще всего с украинских телефонных номеров. Судя по профилю Гутарова на сервисе LinkedIn, он выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родился в Казахстане.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова сообщила о 300 детях в списках на эвакуацию из Газы
- Российская ПВО сбила у побережья Крыма украинскую ракету «Нептун»
- Рябков не исключил понижение уровня дипломатических отношений с США и их разрыв
- Британские туристы в отеле Египта умерли от паров при травле клопов
- В поезде Деда Мороза будет работать кукольный театр
- В Минздраве назвали сыроедение опасным для здоровья человека
- Обвиняемый в слежке за военкором Коцем отправлен под домашний арест
- Россияне Медведев и Рублев попали в одну группу на Итоговом турнире ATP
- В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели на 1 час
- Воздушная цель уничтожена в районе Севастополя над морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru