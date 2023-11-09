Обвиняемый в слежке за военкором Коцем отправлен под домашний арест

Обвиняемый в незаконном сборе информации о журналисте Александер Коце отправлен под домашний арест. Решение вынес Бутырский районный суд российской столицы по ходатайству следствия.

Ранее стало известно, что 28-летний Леонид Гутаров пришел домой к супруге военного корреспондента и пытался собрать о нем сведения. Позднее он был задержан. Мужчине предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным следствия, обвиняемый собирал сведения о журналисте за денежное вознаграждение. Он несколько дней тайно вёл наблюдение за квартирой семьи Коца. Сейчас разыскивается соучастник Гутарова.

По словам Коца, ранее он и его родственники несколько раз получали угрозы, чаще всего с украинских телефонных номеров. Судя по профилю Гутарова на сервисе LinkedIn, он выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родился в Казахстане.

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Фото: t.me/Kots_a
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