Обвиняемый в слежке за военкором Коцем отправлен под домашний арест

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным следствия, обвиняемый собирал сведения о журналисте за денежное вознаграждение. Он несколько дней тайно вёл наблюдение за квартирой семьи Коца. Сейчас разыскивается соучастник Гутарова.

По словам Коца, ранее он и его родственники несколько раз получали угрозы, чаще всего с украинских телефонных номеров. Судя по профилю Гутарова на сервисе LinkedIn, он выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родился в Казахстане.

