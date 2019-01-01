Обвинение запросило для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Прокурор запросил реальные сроки Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом стало известно в ходе заседания, которое проходит в Пресненском суде Москвы. Обвинение просит для футболиста «Зенита» полтора года колонии, а для игрока «Краснодара» — год и пять месяцев лишения свободы. Спортсмены обвиняются по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», отмечает RT.
Кроме того, как отмечает «Чемпионат.com», прокурор попросил назначить реальный срок и Кириллу Кокорину — в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Александру Протасовицкому — 1 год и 5 месяцев.
Все фигуранты скандального дела находятся под арестом до 25 сентября, отмечает Ura.ru.
Ранее НСН сообщала, что администрация «Бутырки» не оставила без внимания активную работу Павла Мамаева по проведению футбольных матчей среди заключенных и пропаганде здорового образа жизни. Об этом рассказал адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов, подкрепив свои слова характеристикой из московского следственного изолятора.
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