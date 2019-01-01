Обвинение запросило для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Прокурор запросил реальные сроки Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом стало известно в ходе заседания, которое проходит в Пресненском суде Москвы. Обвинение просит для футболиста «Зенита» полтора года колонии, а для игрока «Краснодара» — год и пять месяцев лишения свободы. Спортсмены обвиняются по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», отмечает RT.

Кроме того, как отмечает «Чемпионат.com», прокурор попросил назначить реальный срок и Кириллу Кокорину — в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Александру Протасовицкому — 1 год и 5 месяцев.

Все фигуранты скандального дела находятся под арестом до 25 сентября, отмечает Ura.ru.