Оболонский: В период удаленки дети полюбили развивающие игры

В период пандемии родители сделали акцент на развивающих играх для детей, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

«Потребление сильно изменилось, потому что закрытие, семьи оказались дома. Родителям пришлось выбирать игрушки развивающего характера, образовательного, что мне очень нравится. Очень много появилось таких игрушек. Сильно начала образовательная игровая индустрия для развития интеллекта и культурных вещей», - отметил он.

Ранее специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков заявил, что плюшевые тигры являются наиболее популярным подарком для детей на Новый год.

