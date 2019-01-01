Обойдутся. Ликвидаторов-чернобыльцев оставляют без надбавок

Крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В тот день взорвался четвертый энергоблок станции, расположенной в городе Припять на территории нынешней Украины. Атомный реактор был полностью разрушен, в атмосферу попало огромное количество радиоактивных веществ. К ликвидации последствий катастрофы было привлечено, по разным оценкам, 600-900 тысяч человек со всего Советского Союза. Многие, если не большинство этих людей так или иначе пострадали от последствий полученного в ходе работ радиоактивного облучения. Практически единственным средством защиты на этих работах были обыкновенные респираторы.



15 лет назад ликвидаторы Чернобыльской аварии добились в суде надбавки к пенсии. Однако, как напоминает «Лента.ру», хотя судебное решение принималось сроком на 10 лет, пособие выплачивалось и по истечении этого срока. А затем ликвидаторам велели вернуть надбавки. У многих эти «перевыплаты», назовем им так, вычитают из пенсии, вопреки решению того же Верховного суда, отменившего постановления региональных властей с требованиями возврата надбавок.

Недоумение в связи с отменой «чернобыльских» надбавок выразил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. В эфире НСН сенатор обещал помочь разобраться хотя бы с этим конкретным случаем.

«Я, честно говоря, просто такого не допускаю, чтобы такого рода надбавки отменялись в силу иных причин, кроме как решений судов. Поэтому если таких решений судов нет, никто не имеет права этого делать. Ну, и давайте будет разбираться. Без проблем, будем разбираться в конкретной ситуации».

НСН будет следить за развитием истории с лишением ликвидаторов Чернобыльской аварии пенсионных надбавок.

