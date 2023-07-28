Обновленные вакцины против гриппа начнут поставлять в регионы с 1 августа

Поставки вакцин против гриппа начнутся в России с 1 августа. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Минздрав РФ заявил о выпуске вакцин от кори опережающими темпами

«Поставки вакцин против гриппа начнутся в регионы с 1 августа», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что вакцина обновлена под актуальные штаммы вируса.

Ранее глава Минздрава сообщил, что обновленная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник» проходит клинические исследования, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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