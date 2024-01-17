«Обеспечивать безопасность»: Путин назвал главную задачу ГАИ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что задача сотрудников ГАИ вовсе не в том, чтобы «ловить кого бы то ни было на дорогах», сообщает РИА Новости.
В ходе совещания с правительством он отметил, что был удивлён, когда узнал, что регистрацией аэродромной техники занимался Минсельхоз.
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров объяснил, что такая практика сложилась ещё в советское время, чтобы сотрудники ГАИ «не ловили трактористов и комбайнеров по полям».
«Задача гаишников - не ловить, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», - заключил глава государства.
Ранее в ГИБДД Москвы заявили, что в 2023 году в столице произошло 858 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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