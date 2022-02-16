«Нужно повышать зарплаты»: Хуснуллин назвал условие продолжения работы мигрантов в России
Стройки без привлечения мигрантов обойдутся государству намного дороже. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.
В ходе правительственного часа в Госдуме Хуснуллин заявил, что в России необходимо организовать «цивилизованную миграцию под жестким контролем» для обеспечения безопасности обеих сторон.
Вице-премьер уточнил, что сейчас мигранты в России работают в среднем на 50% больше россиян, а получают на 30% меньше.
Если будет принято решение работать без мигрантов, «нужно повышать зарплаты до средних уровней минимум, повышать производительность труда», подчеркнул Хуснуллин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил сократить число мигрантов на стройках и привлекать больше россиян.
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