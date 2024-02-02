НПО «Сплав» стало первым обладателем ордена «За доблестный труд»

Тульское НПО «Сплав» первым из предприятий получило новый орден «За доблестный труд». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин учредил орден «За доблестный труд»

Глава государства учредил награду накануне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«За выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала ... наградить орденом ... коллектив акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сплав" имени А. Н. Ганичева"», — указано в документе.

НПО разрабатывает реактивную артиллерию и тяжелые огнеметные системы для Вооруженных сил. Разработки «Сплава», в том числе РСЗО «Торнадо-С», «Торнадо-Г» и тяжелая огнеметная система «Солнцепек», применяются в ходе специальной военной операции.

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ФОТО: kremlin.ru
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