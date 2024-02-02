НПО «Сплав» стало первым обладателем ордена «За доблестный труд»
Тульское НПО «Сплав» первым из предприятий получило новый орден «За доблестный труд». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства учредил награду накануне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«За выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала ... наградить орденом ... коллектив акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сплав" имени А. Н. Ганичева"», — указано в документе.
НПО разрабатывает реактивную артиллерию и тяжелые огнеметные системы для Вооруженных сил. Разработки «Сплава», в том числе РСЗО «Торнадо-С», «Торнадо-Г» и тяжелая огнеметная система «Солнцепек», применяются в ходе специальной военной операции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Николая Дроздова госпитализировали в Москве
- Депутат Казакова: Новую программу по труду в школах утвердят к 1 июня
- НПО «Сплав» стало первым обладателем ордена «За доблестный труд»
- Шойгу: Потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек
- МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов
- РСТ: Туристы раскупили места в отелях на берегу Байкала на зимний сезон
- Кадыров объявил в Чечне Год истории, архитектуры и культурного наследия
- Володин предложил отозвать проект о повышении возраста призыва до 50 лет для получивших гражданство
- Tesla заплатит 1,5 миллиона долларов за токсичные отходы
- Депутат Сухарев предложил давать бойцам СВО отпуск при рождении детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru