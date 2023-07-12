Новым главой RTVI стал Дмитрий Сурьянинов

В сообщении говорится, что бывший директор по информационному вещанию сменит на этом посту Ольгу Пивень, которая покинула компанию «в связи с выполнением всех поставленных задач».

Сурьянинов заявил, что под его руководством канал продолжит курс, взятый в 2021 году. В частности, продолжится развитие на текущих и новых площадках.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не намерен возвращаться на пост генерального продюсера телеканала RTVI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

