Новый стандарт приема пациентов с ОРВИ позволяет поликлиникам работать без очередей
Новый стандарт приема пациентов с ОРВИ позволяет столичным поликлиникам работать без очередей. Об этом сообщает пресс-служба московской мэрии.
Отмечается, что в поликлиниках увеличено количество дежурных врачей для оказания помощи всем пациентам в условиях ежедневного приема с 8 утра до 8 вечера.. При значительном росте числа заболевших дежурные врачи принимают пациентов в штатном режиме.
Для пациентов с признаками ОРВИ проход в поликлиники осуществляется через отдельный вход, где они проходят через тест на коронавирус. Маршрутизация в поликлиниках перестроена так, чтобы здоровые пациенты не пересекались с людьми, имеющими признаки простуды.
Как сообщили в пресс-службе, на прием к врачу без записи можно прийти в любую поликлинику без необходимости прикрепления.
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