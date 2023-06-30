Новый раздел для участников СВО и их близких появился в «Социальном навигаторе»

Раздел о бесплатных услугах для участников специальной военной операции и их семей появился на интерактивной онлайн-карте «Социальный навигатор» на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, с помощью сервиса люди с инвалидностью, пожилые, семьи с детьми, приемные родители узнают о доступных мерах соцподдержки в учреждениях города.

«Теперь интерактивная карта пополнилась информацией о бесплатных социальных услугах для участников СВО и их семей. На территории Единого центра поддержки москвичи и их близкие могут получить комплексную помощь города, которую дополняют адресные услуги наших партнеров – 42 некоммерческих организаций», – рассказала Ракова.

Благодаря программам помощи участникам СВО и их семьям, которые реализуют НКО, жители могут получить 11 соцуслуг по различным направлениям. Кроме того, с помощью онлайн-карты горожане могут найти адреса организаций, оказывающих психологическую и юридическую поддержку, помощь в реабилитации, сопровождаемом трудоустройстве, организации занятий адаптивной физкультурой и спортом, проведении досуга.

Конкурс грантов для реализующих программы помощи участникам спецоперации и членам их семей НКО состоялся весной. Грантовую поддержку от Москвы на реализацию своих проектов получили 42 столичные организации. Объем финансирования составил 90 млн рублей.

Все социальные услуги столицы собраны на интерактивной онлайн-карте соцуслуг «Социальный навигатор». Здесь размещена 251 бесплатная услуга по более чем 900 адресам в Москве.

