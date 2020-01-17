Новый порядок медосмотра водителей определят в феврале

17 января 202014:45

Министр здравоохранения примет окончательное решение по поводу приказа о новом порядке медосмотра водителей в феврале. Такие сроки назвал на форуме «Здоровая Москва» главный внештатный нарколог ведомства Евгений Брюн, передает РИА Новости.

Медсправки для водителей: Чушь или цинизм?

Власти сейчас обсуждают проблему ранней диагностики злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей. Реализацию соответствующего приказа Минздрава перенесли на июль, уточнил Брюн.

Минздрав планировал ввести новый порядок медобследования для водителей в ноябре 2019 года. При медосмотре вводили тест на алкомаркеры, который значительно удорожал получения справки. В результате у отделений наркологических и психоневрологических диспансеров выстроились огромные очереди желающих получить справку по старым ценам.

Реализацию инициативы отложили после того, как президент РФ Владимир Путин назвал новые правила чушью. В Генпрокуратуре заявили, что Минздрав «совершил ошибку», которая будет исправлена.

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ФОТО: pxhere.com
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