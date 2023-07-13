Новый мост через Москву-реку успешно прошел испытания под нагрузкой

Новый столичный мост через реку Москву успешно прошел испытания на статическое напряжение и колебания под нагрузкой. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, заключение экспертов подтвердило полное соответствие инженерного сооружения проектным требованиям.



Возведение моста предусмотрено концессионным соглашением по строительству в Москве Северного дублера Кутузовского проспекта.



«Положительное заключение экспертизы получил и съезд на Шелепихинскую набережную. Два искусственных сооружения Северного дублера практически готовы к вводу в эксплуатацию. Осталось нанести дорожную разметку и установить указатели», – уточнил глава департамента.



Испытания проводили специалисты Научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений.



Как рассказал директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев, роль нагрузки опорного сечения 150-метрового пролета исполняли 14 тридцатитонных автосамосвалов. По команде они медленно перемещались, останавливаясь на предварительно рассчитанных точках.



Статические испытания проверяют способность моста нести запроектированную нагрузку.



«У динамических испытаний иная цель – они определяют период собственных колебаний моста», – добавил Янев.

