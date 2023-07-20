Новый ледовый дворец откроется на юго-западе Москвы

Ледовый дворец площадь 21000 «квадратов» появится на юго-западе Москвы (район Ясенево). Сейчас готовность объекта составляет 95%, в зонах ледовых арен выполняется финишная декоративная окраска, также более чем наполовину завершено благоустройство прилегающей территории. Об этом в интервью изданию «Комсомольская правда» заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что строящийся объект представляет собой многофункциональный спорткомплекс. В нем будут проводиться тренировки, а также районные и межрайонные состязания по хоккею и фигурному катанию. Кроме того, здесь будут проходить ледовые шоу и массовые катания.

Единая пропускная способность ледового дворца превысит 400 человек в смену, а трибуны суперсовременного комплекса рассчитаны на 500 болельщиков. Проектом предусмотрены две ледовых арены, десять хореографических и два тренажерных зала, а также реабилитационный блок с зоной водных процедур и зал акробатики. Ледовый дворец смогут посещать все желающие в свободное от тренировок спортсменов время.

Снаружи спорткомплекс украсят витражным остеклением, на десятиметровом козырьке разместятся специальные металлические кассеты, а по периметру здания установят более 200 колонн.

По словам Загрутдинова, всего в Москве строятся 11 спортивных объектов, к строительству еще шести приступят в 2023-2024 годах. Он добавил, что доступности спорта для всех москвичей уделяется большое внимание — значительная часть в Адресной инвестиционной программе отведена спорткомплексам районного значения.

