Новый функционал электронной медкарты поможет москвичам предупредить проблемы с сердцем

По ее словам, внесение таких данных в электронную медкарту позволит отслеживать нарушения сердечного ритма и приступы стенокардии. Ракова отметила, что график пульса, на котором будет отмечена его ритмичность, поможет вовремя выявить аритмию, а график артериального давления — предупредить приступ стенокардии.

Так, информация о показателях и их динамике будет доступна пациенту и врачу. При этом отмечается, что врач будет иметь доступ к данным только в том случае, если пациент сам откроет ему доступ.

