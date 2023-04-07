Новый функционал электронной медкарты поможет москвичам предупредить проблемы с сердцем
В обновленном разделе электронной медкарты «Дневник здоровья» всем москвичам теперь доступны для заполнения два новых показателя – ритмичность пульса и артериальное давление. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, внесение таких данных в электронную медкарту позволит отслеживать нарушения сердечного ритма и приступы стенокардии. Ракова отметила, что график пульса, на котором будет отмечена его ритмичность, поможет вовремя выявить аритмию, а график артериального давления — предупредить приступ стенокардии.
Так, информация о показателях и их динамике будет доступна пациенту и врачу. При этом отмечается, что врач будет иметь доступ к данным только в том случае, если пациент сам откроет ему доступ.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- США разыскивают участников биологических программ, покинувших Украину
- СМИ: Принц Гарри с супругой Меган Маркл не приедут на коронацию Карла III
- Литовцев обяжут сообщать о контактах с Белоруссией и Россией
- Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову отправили в СИЗО
- В Минобороны допустили искусственное усиление коронавируса
- Военные пенсионеры из новых регионов начнут получать российскую пенсию с 1 июля
- Минобороны РФ: США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине
- Экс-глава «Газпром нефтехим Салавата» Каримов арестован в Уфе
- Арбенина отреагировала на известия об отмене её концертов в нескольких городах
- В Киево-Печерской лавре националисты устроили новую провокацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru