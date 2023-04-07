Новый функционал электронной медкарты поможет москвичам предупредить проблемы с сердцем

В обновленном разделе электронной медкарты «Дневник здоровья» всем москвичам теперь доступны для заполнения два новых показателя – ритмичность пульса и артериальное давление. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи более тысячи раз поделились с врачами информацией из своих электронных медкарт

По ее словам, внесение таких данных в электронную медкарту позволит отслеживать нарушения сердечного ритма и приступы стенокардии. Ракова отметила, что график пульса, на котором будет отмечена его ритмичность, поможет вовремя выявить аритмию, а график артериального давления — предупредить приступ стенокардии.

Так, информация о показателях и их динамике будет доступна пациенту и врачу. При этом отмечается, что врач будет иметь доступ к данным только в том случае, если пациент сам откроет ему доступ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры