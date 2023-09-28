Новый дом по программе реновации построили на юго-востоке Москвы
Новостройку по программе реновации возвели по адресу: Волгоградский проспект, дом 138, корпус 4 (район Кузьминки, ЮВАО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Пятисекционное Г-образное здание переменной этажности с подземным паркингом напоминает раскрытую книгу. При отделке фасадов использовались бетон и кирпичная плитка. На них разместили металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсили витражами.
В новом доме 357 квартир (72 однокомнатных, 230 двухкомнатных и 55 трехкомнатных). Во всех помещениях выполнена готовая улучшенная отделка, полностью соответствующая столичным стандартам реновации.
На первом этаже находятся просторные вестибюльно-входная группа и лифтовой холл, а также колясочная, помещение для инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Между этажами в каждой секции размещены два лифта грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг. Они оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.
Для удобства жильцов вход в здание, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадки у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью.
Также строители благоустроили и озеленили придомовую территорию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru