Новый дом по программе реновации построили на юго-востоке Москвы

Новостройку по программе реновации возвели по адресу: Волгоградский проспект, дом 138, корпус 4 (район Кузьминки, ЮВАО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Пятисекционное Г-образное здание переменной этажности с подземным паркингом напоминает раскрытую книгу. При отделке фасадов использовались бетон и кирпичная плитка. На них разместили металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсили витражами.

В новом доме 357 квартир (72 однокомнатных, 230 двухкомнатных и 55 трехкомнатных). Во всех помещениях выполнена готовая улучшенная отделка, полностью соответствующая столичным стандартам реновации.

На первом этаже находятся просторные вестибюльно-входная группа и лифтовой холл, а также колясочная, помещение для инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Между этажами в каждой секции размещены два лифта грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг. Они оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.

Для удобства жильцов вход в здание, полы вестибюля и лифтового холла разместят в один уровень с поверхностью земли, а площадки у входной группы вымостят плиткой с шероховатой поверхностью.

Также строители благоустроили и озеленили придомовую территорию.