«Наверняка курильщики скажут, что у них есть свои права: почему мы не можем на своей территории курить – наверное, такие найдутся тоже. Но речь идет о здоровье людей. Поэтому я считаю, что если рядом, скажем, на соседнем балконе ребенок, это не очень хорошо. Но как это все будет исполняться, кто будет проверять – тоже вопрос. Но я с этим согласен, поддерживаю, потому что курить плохо!», — заключил Мацуев.

Категорически против высказался лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук и призвал оставить людей в покое.

«Я считаю, что это неправильно. Если сравнить зарплату обычного среднего депутата Государственной думы, который вечером сидит в кабаках московских, и зарплату слесаря среднюю по России, который вышел вечером попить пивка на балкон в майке и в трусах и выкурить сигарету, разница огромная. Поэтому отстаньте вы от людей, которые от тоски и от суровой жизни покуривают. Отстаньте вообще от людей, которые пашут!» — заявил музыкант.