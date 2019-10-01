Огонь раздора. Новые правила пожарной безопасности разделили общество
НСН делится мнениями известных людей о том, как понимать запрет на «открытый огонь» на лоджиях и балконах.
Много шума наделало за прошлую неделю постановление правительства, вносящее изменения в правила пожарной безопасности, которое вступило в силу во вторник, 1 октября.
В документе, вызвавшем споры в обществе, содержится запрет на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров. Яблоком раздора стал вопрос — что же считать открытым огнём, так как в самом тексте определения не дано. За прошедшую неделю СМИ писали, что под санкцию подпадает розжиг мангалов, зажжение свечей и даже обыкновенной спички. Особенно задел документ курильщиков.
В эфире НСН поделились мнением как заядлые любители подымить, так и те, кто предпочитает здоровый образ жизни. Так, «дешевым популизмом и бредом» назвал постановление сопредседатель Общероссийского движения «За права курильщиков», магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.
«Особенно запреты актуальны для балконов, выходящих на автомагистрали. Там сумасшедший выхлоп от машин, который не всегда соответствует оптимальному качеству, но почему-то вред видят только от курения», — иронично отметил Друзь.
В целом поддержал запрет в эфире НСН пианист Денис Мацуев. Однако задался вопросом — как ловить будут нарушителей?
«Наверняка курильщики скажут, что у них есть свои права: почему мы не можем на своей территории курить – наверное, такие найдутся тоже. Но речь идет о здоровье людей. Поэтому я считаю, что если рядом, скажем, на соседнем балконе ребенок, это не очень хорошо. Но как это все будет исполняться, кто будет проверять – тоже вопрос. Но я с этим согласен, поддерживаю, потому что курить плохо!», — заключил Мацуев.
Категорически против высказался лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук и призвал оставить людей в покое.
«Я считаю, что это неправильно. Если сравнить зарплату обычного среднего депутата Государственной думы, который вечером сидит в кабаках московских, и зарплату слесаря среднюю по России, который вышел вечером попить пивка на балкон в майке и в трусах и выкурить сигарету, разница огромная. Поэтому отстаньте вы от людей, которые от тоски и от суровой жизни покуривают. Отстаньте вообще от людей, которые пашут!» — заявил музыкант.
К 1 октября, когда правила вступают в силу, МЧС внесло ясность в спорные правила. Курить на балконах по-прежнему можно, но так, чтобы брошенный окурок не стал причиной пожара. Если вредная привычка всё-таки приведёт к трагическим последствиям, штраф за нарушение составит не более пяти тысяч рублей.
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